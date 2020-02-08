«В шоу-бизе все ссыкуны»: Андрей Петров о звездах, скрывающих свою ориентацию

Популярный блогер считает, что российским артистам-геям нечего бояться.

Одни называют его скандальным фриком, другие — талантливым бьюти-блогером, который в два счета отличит оригинальную помаду Gucci от подделки и расскажет все о люксовых новинках. Новый герой рубрики «Прямой эфир» — популярный YouTube блогер и открытый гей Андрей Петров. Он не стесняется своей ориентации, чего нельзя сказать, например, о некоторых российских звездах и политиках. Почему они так боятся совершить каминг-аут?

— У Депутата-гея, однозначно, будет меньше поддержки, чем у депутата-гетеросексуала. В нашем обществе до сих пор, по последней статистике, 70% человек вообще не желает ничего слышать о геях и считает, что их нужно изолировать — уверен Андрей Петров. По мнению блогера, в России просто невыгодно быть политиком с нетрадиционной ориентацией.

В шоу-бизнесе все не так однозначно. Андрей искренне не понимает желание российских артистов скрыть свою гомосексуальность. Многие из них уже давно выступают на телевидении и наработали свою фан-базу, которая при любых обстоятельствах не отвернется от своего кумира.

— Они что угодно могут про себя рассказать, у всех все равно будут покупать билеты на их концерты. Я не знаю, чего они боятся. Это один большой вопрос, который висит уже долгие годы, — считает блогер.

При этом, видео-блогер признался, что однажды к нему все-таки «подкатывал» один из представителей нашего шоу-бизнеса. По словам Андрея, в течение дня он получал от этого человека комплименты и личные фото. Блогер не стал называть имя ухажера, но рассказал, что это известная личность.

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