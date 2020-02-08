В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России считают преступлением

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин считает, что стоимость ипотеки необходимо сокращать.
Ипотечные ставки в России – это преступление, считают в кабмине Михаила Мишустина. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин на селекторном совещании с регионами высказал мнение, что средняя ставка по жилищным кредитам на уровне 9% недопустима, надо снижать.
«Нам необходимо снижать ее, для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками», — заявил Хуснуллин. По мнению вице-премьера, добиться показателей национального проекта «Жилье и городская среда» не удастся без снижения ставок по кредитам.
В соответсвии с паспортом нацпроекта, в 2019 году среднюю ставку по ипотеке надлежало довести до 8,9%, в 2021 году — до 8,5%, к 2024 году — до 7,9%. Одна из целей программы была обозначена как «обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов)».
Марат Хуснуллин 21 января стал вице-премьером в составе кабинета министров под предводительством Михаила Мишустина. В новом правительстве Хуснуллин курирует строительство и ЖКХ. Вступив в должность, вице-премьер предложил провести общероссийскую реновацию по аналогии с московской.
Вскоре после назначения Хуснуллина, СМИ сообщили, что в 2016 году он подарил дочке квартиру ценой около 200 миллионов рублей. Жилье расположено примерно в 500 метрах от Кремля.
Напомним, что в соответсвии с Посланием президента России Федеральному собранию, российские семьи с детьми ждет ипотека под 6%.
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