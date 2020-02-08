«Хватит бухать!»: Кот устроил антиалкогольный разнос магазина

«Хватит бухать!»: Кот устроил антиалкогольный разнос магазина

08.02.2020, 10:28, Новости дня

Животное перебило около 30 бутылок.

Настоящую антиалкогольную кампанию провел кот в российском продуктовом магазине. Забравшись на полку со спиртным, пушистый «Горбачев» прошелся по всей ее длине, сшибая бутылки.

К ужасу завсегдатаев винного отдела, стеклотара вдребезги разбивалась о кафельный пол. К моменту, когда к полкам подбежали сотрудники магазина, хвостатый дебошир уничтожил по меньшей мере три десятка бутылок.

Дальнейшая судьба кота неизвестна.



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