«Хватит бухать!»: Кот устроил антиалкогольный разнос магазина

Животное перебило около 30 бутылок.

Настоящую антиалкогольную кампанию провел кот в российском продуктовом магазине. Забравшись на полку со спиртным, пушистый «Горбачев» прошелся по всей ее длине, сшибая бутылки.

К ужасу завсегдатаев винного отдела, стеклотара вдребезги разбивалась о кафельный пол. К моменту, когда к полкам подбежали сотрудники магазина, хвостатый дебошир уничтожил по меньшей мере три десятка бутылок.

Дальнейшая судьба кота неизвестна.

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