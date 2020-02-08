Календарь: 8 февраля — День создателя «таблицы Менделеева»

В этот день в 1834 году родился русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, Дмитрий Иванович Менделеев.

В 1869 году ученым был открыт и сформулирован один из фундаментальных законов природы – периодический закон химических элементов. Необходимо отметить, что над своей системой Менделеев работал с 1869 по 1900 года и так и не был удовлетворен своим трудом до конца. На первых порах сама система, внесённые исправления и прогнозы Менделеева были встречены сдержанно. Но после открытия предсказанных им элементов (галлий, германий, скандий), периодический закон стал получать признание. Периодическая система явилась своего рода путеводной картой при изучении неорганической химии и в исследовательской работе в этой области.

Менделеев оставил свыше 500 печатных трудов, среди которых классические «Основы химии» — первое стройное изложение неорганической химии. Также Д.И. Менделеев является автором фундаментальных исследований по физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению, тесно связанных с потребностями экономического развития России. Организатор и первый директор Главной палаты мер и весов.

Российские власти, ученые и бизнес должны бороться за присвоение Периодической таблице химических элементов имени автора — великого русского ученого Дмитрия Менделеева. Об этом в феврале 2019 года заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов. Дело в том, что хотя в России «таблица Менделеева» является устоявшимся названием, в мире оно официально не закреплено.

«Мне и в голову не приходило, что в мире эта наша периодическая система не носит имени Менделеева», — признался, на тот момент, председатель правительства, говоря о годах своей учебы.

События дня:

1724 г. — Петр I подписал указ об образовании Российской Академии наук и художеств.

1837 г. — состоялась последняя дуэль А.С.Пушкина.

1945 г. — десять советских военнопленных во главе с летчиком-истребителем Михаилом Девятаевым совершили побег из немецкого концлагеря на захваченном самолете-бомбардировщике Heinkel He 111.

1994 г. — Украина подписала рамочный документ программы НАТО «Партнёрство во имя мира».

Именинники:

Аркадий, Давид, Мария, Петр, Семен.

Родились:

Жюль Верн (1828 — 1905 гг.) — французский писатель-фантаст.

Вячеслав Тихонов (1928 — 2009 гг.) — киноактёр, народный артист СССР.

Ирина Муравьёва (1949 г.) — российская актриса.

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