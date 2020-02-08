Пара придумала хитрый способ получать бесплатные напитки в барах

Разыгрывать помолвку оказалось беспроигрышным вариантом.

Влюбленная пара из американского штата Алабама открыла метод бесплатного выпивания в барах. Коринн Миллер (Corinne Miller) и Адам Кэрролл (Adam Carroll) инсценировали проедложение руки и сердца, собрав затем «урожай» бесплатных напитков, которыми их угощали другие посетители.

Свой способ Адам и Коринн использовали в городе Атланта, штат Джорджия, где они отмечали день рождения девушки. К тому времени они встречались всего месяц. Денег у обоих было мало. Тогда парень и девушка и придумали ловкий способ пить даром — устроить в барек фиктивную помолвку.

На кадрах, снятых в одном из заведений видно, как Адам Кэрролл стоит перед своей возлюбленной на колене и спрашивает, согласна ли она выйти за него замуж. Девушка изображает нервный смех, смущается и закрывает лицо. Затем она протягивает левую руку и кивает. «Счастливый избранник» надевает ей на палец кольцо.

Всё происходящее, разумеется, видели другие гости заведения. Когда влюбленные стали обниматься, свидетели предложения руки и сердца стали аплодировать и поздравлять жениха и невесту.

Ну а затем план начал действовать. Совершенно незнакомые люди покупали им коктейли и угощали в честь такого радостного дня. Затем Адам и Коринн перебрались в другой бар, и там повторилось то же самое..

Через полгода, уже в свой день рождения Кэрролл подготовил для Миллер сюрприз, и в самом деле предложил ей руку и сердце.

«Я рада, что мы тогда сэкономили на напитках. Благодаря этому Адам смог купить мне настоящее помолвочное кольцо!» – пошутила девушка.

Ранее «Блокнот» писал о том, как свадьба сорвалась из-за татуировки на теле невесты.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет