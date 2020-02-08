Мнение: «Мина» под рубль

7 февраля ЦБ сократил свою ключевую ставку на четверть пункта — с 6,25% до 6%.
Инфляция в декабре 2018 составляла 3%, а в январе — 2,4%. Снижение ставки вновь отстало от инфляции. Как ЦБ делает весь год. Тем самым постоянно ужесточая денежную политику. Реальная процентная ставка растет: в декабре — 3,1%, сейчас — 3,5%.
Центробанки почти всех развитых стран поддерживают (https://t.me/SerpomPo/4823) реальную процентную ставку вблизи или ниже нуля. Чтобы стимулировать экономику. Наш центробанк весь год ее наращивает.
ЦБ РФ не интересно стимулировать российскую экономику. А вот держать высокую ставку, провоцируя приток в страну иностранных спекулятивных капиталов и укрепление рубля — интересно. Это — суть его денежной политики.
Тем самым закладывая под рубль «мину» — ведь падение цен на нефть, новый виток санкций или еще что-нибудь вполне может вызвать обратный быстрый отток иностранного капитала и резкое падение нашей валюты. Так уже было не раз. Так будет еще не раз.
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Источник: СерпомПо
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