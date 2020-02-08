Мнение: Списки личного состава карательного полка «Азов»

Мнение: Списки личного состава карательного полка «Азов»

08.02.2020, 10:18, Разное

Хакеры из группы "Спрут" опубликовали большой массив документов с личными данными боевиков из батальона "Донбасс" и полка "Азов".







Страницы с личными данными можно посмотреть вот здесь https://vk.com/album111228080_270303689 или на странице хакерской группы "Спрут"
Часть 1 вот тут http://sprut.win/news/116-spiski-lichnogo-sostava-ngu-azov-chast-1.html (здесь списки личного состава банды Семена Семенченко на весну-лето 2015 года и приказ на интеграцию в состав НГУ) и Часть 2 вот тут http://sprut.win/news/117-spiski-lichnogo-sostava-ngu-azov-chast-2.html (списки Азова)

Распространение приветствуется.

Источник: Colonel Cassad



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