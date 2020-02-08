Диета с пониженным содержанием белка предупреждает болезни сердца

Новое исследование показало, что уменьшение в рационе количества продуктов, которые богаты серосодержащими аминокислотами, – мяса, молочных продуктов, сои – может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В научной работе, которая опубликована в Lancet EClinical Medicine, авторы указывают, что диета с преобладанием растительных продуктов и сниженным количеством белка полезна для здоровья.

«За десятилетия появилось много данных из исследований на животных о том, что диеты, в которых ограничено количество серосодержащих аминокислот, полезны для долголетия. Эта научная работа представляет первые эпидемиологические данные, которые свидетельствуют о возможной связи избыточного употребления в пищу серосодержащих аминокислот с развитием хронических заболеваний у людей», – рассказал Джон Ричи (John Richie), руководитель нового исследования.

Ученые из Медицинского колледжа Пенсильванского университета проанализировали рационы и биомаркеры в крови 11576 участников национального обследования здоровья американцев. Исследователи обнаружили, что средний уровень серосодержащих аминокислот в рационах участников почти в 2,5 раза превышает норму.

Ученые выявили связь между более высоким уровнем серосодержащих аминокислот в рационе и повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. И, напротив, у участников, которые ели продукты с низким уровнем серосодержащих аминокислот, была тенденция к уменьшению кардиометаболического риска.

Ученые обнаружили, что употребление серосодержащих аминокислот было связано со всеми типами продуктов, кроме цельнозерновых, фруктов и овощей.

«Люди, которые едят много растительных продуктов, таких как фрукты и овощи, получают меньшее количество серосодержащих аминокислот. Эти результаты подтверждают некоторое положительное влияние на здоровье, наблюдаемое у сторонников веганских или других растительных диет», – поделилась Чжэнь Дон (Zhen Dong), ведущий автор исследования.

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