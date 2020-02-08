Названа причина массовых столкновений в Казахстане

Причиной произошедших в Жамбылской области Казахстана стычек стал бытовой конфликт, сообщил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.

Абаев сообщил на брифинге в Нур-Султане, что «это был бытовой конфликт», и в данный момент «идут определенные следственные мероприятия, которые поминутно расскажут, что было, кто виноват, почему это произошло», передает ТАСС.

Он добавил, что «произошла трагедия, погибли люди», передает РИА «Новости».

«К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость», – сказал министр.

Также он призвал журналистов и блогеров публиковать только достоверную информацию и пресекать распространение фейков.

«Необходимо не только недопущение распространения фейковой информации, но и откровенных призывов к насилию, нагнетанию обстановки. Возможны вбросы старых видео, дезинформация. Мы не должны допустить распространение данных призывов», – указал Абаев.

В свою очередь участвовавший в брифинге заместитель генерального прокурора Булат Дембаев напомнил об уголовной ответственности за умышленные действия по возбуждению межнациональной вражды и розни.

«Призываю всех граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не способствовать распространению сведений, не соответствующих действительности», – заключил он.

Ранее сообщалось, что в результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, задержаны 47. Кроме того, «в результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами», участники драки повредили 30 частных домов, а также «15 объектов торговли и 23 автомашины».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет