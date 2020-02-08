Первоклассникам из малоимущих семей запретили пить из кулера в школе Липецка

В одной из школ Липецка первоклассникам, чьи родители не смогли сдать деньги на нужды класса, запретили пить воду из кулера, купленного на общие средства.

Сначала родители решили купить для кабинета, где учатся их дети, дополнительное оборудование – кулер и принтер. Однако сдать деньги смогли не все из-за трудной жизненной ситуации, передает портал «Вести Липецк».

После родители, не внесшие деньги, начали жаловаться, что к их детям ухудшилось отношение, в частности, им не давали пить воду из этого кулера.

В то же время в родительском комитете отметили, что принудительных сборов не было.

Следственный комитет начал проверку, сообщается на сайте областного следственного управления.

«Речь идет о некорректном поведении классного руководителя по отношению к детям, в том числе из многодетной семьи, из-за чего несколько первоклашек переведены в другие школы», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура области также начала проверку по факту поборов.

В правоохранительных органах намерены дать юридическую оценку действиям либо бездействию должностных лиц образовательного учреждения.

Чтобы разрешить конфликт, мэр Липецка Евгения Уваркина провела собрание с участием представителей сторон.

«Решили работать в команде, сообща, уметь слушать и слышать, понимать и прощать. Мне кажется, только так можно будет вернуть в класс атмосферу добра и тепла, ведь, в первую очередь, от этого зависит не только здоровье и благополучие наших детей, но и то, какими они вырастут», – написала она в Instagram.

Директору школы Сергею Лежневу было сделано замечание, чтобы впредь подобных ситуаций не повторялось. Классный руководитель на фоне скандала написала заявление об уходе, однако мэр выразила надежду, что педагог пересмотрит свое решение.

Также Уваркина намерена совместно с представителями общественности и педагогического сообщества выработать механизмы выявления семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

«Все вместе с привлечением органов соцзащиты будем стараться помогать им», – отметила она.

Напомним, в ноябре на Ямале родителей заставили сдавать деньги на подарки чиновникам.

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