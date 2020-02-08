Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 722 человек

К концу пятницы, 7 февраля в Китае из-за короравируса 2019 nCoV погибло 722 человека. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания на материковой части Китая достигло 34546, в Гонконге зарегистрировали 26, 10 – в Макао и 16 на Тайване.

7 февраля выявили 3399 новых подтвержденных случаев. 510 человек были выписаны из больницы после выздоровления, а 6101 пациент оставался в тяжелом состоянии.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

По состоянию на 6 февраля число погибших в Китае соствляло 636 человек.

ВОЗ 6 февраля заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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