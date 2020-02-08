Пострадавшие в аварии под Воронежем находятся в реанимации

Пострадавшие в аварии под Воронежем находятся в реанимации

08.02.2020, 9:30, Новости дня

Пятеро пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием фуры и микроавтобуса на трассе "Дон" в Воронежской области находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Об этом СМИ сообщили представители Павловской районной больницы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 8 февраля три человека погибли и еще шесть получили травмы в результате ДТП.

Как уточняется, около часа ночи на 694 километре трассы "Дон" водитель микроавтобуса Mercedes Vito, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. В результате столкновения погибли водитель и два пассажира микроавтобуса. Пять человек получили травмы.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сообщает ТАСС.

Источник: Вести



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