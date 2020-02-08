В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд

Аномально высокие температуры могут продержаться в Антарктиде в течение еще нескольких дней, а в будущем возможно повторение аномальной ситуации. Об этом СМИ рассказал глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси.

6 февраля на научно-исследовательской станции Эсперанса, которая расположена на крайнем севере Антарктического полуострова, был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд – плюс 18,3 градуса по Цельсию. Это значение превосходит предыдущий рекорд от 24 марта 2015 года, составивший 17,5 градуса выше ноля.

По данным метеорологов, на другой аргентинской станции Марамбио была зафиксирована самая высокая температура для февраля с 1971 года – плюс 14,1 градуса по Цельсию. Прошлый рекорд 2013 года составил 13,8 градуса.

Лауриси считает, что эта температура более высокая, чем должна быть, это аномалия. Обычно в феврале средняя температура в Антарктиде – один градус выше ноля. Причем такие температуры появляются все чаще и чаще.

Антарктида почти полностью покрыта льдом и снегом, она простирается на 14 миллионов квадратных километров. Средняя годовая температура на территории Антарктического полуострова варьирует от 10 до 60 градусов ниже нуля, сообщает РИА Новости. По данным Всемирной метеорологической организации, климат в Антарктике – один из наиболее быстро изменяющихся на нашей планете. За последние 50 лет средняя температура поверхности на полуострове повысилась почти на 3 градуса. Самую высокую температуру в Антарктиде – плюс 19,8 градуса – зафиксировали на научно-исследовательской станции Сигни, Борге Вау на острове Сигни 30 января 1982 года.

Источник: Вести

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