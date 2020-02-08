Максим Буров взял золото в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу

Россиянин Максим Буров оказался вне конкуренции на этапе Кубка мира по фристайлу, который в эти дни проходит в США. Он показал лучший результат в акробатике, набрав 139,00 балла.
Следом за российским спортсменом расположился швейцарец Ноэ Рот. В его активе 126,91 балла. В тройке лучших оказался еще один россиянин – Илья Буров.
В соревнованиях у женщин победу в акробатике одержала представительница Белоруссии Александра Романовская. Второй стала американка Меган Ник. Тройку призеров замкнула австралийка Эбби Уиллкокс. Лучшей из россиянок оказалась Любовь Никитина. Она расположилась на шестой позиции.
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