Обзор HP Envy 32: моноблок «на все деньги»

Для тех, кому важно, чтобы компьютер с экраном максимального размера занимал минимум места на столе, но при этом обладал самой современной начинкой для работы и игр, HP представила в начале этого моноблок Envy AiO 32 (конфигурации 32-a0000ur, 32-a0001ur и 32-a0002ur) с огромным 31,5-дюймовым дисплеем 4K. Мы протестировали топовый вариант, оснащаемый 3-ГГц процессором Intel 9-го поколения и ноутбучной видеокартой GeForce RTX 2080 с технологией Max-Q. Разберёмся, кому и для чего подойдёт этот гигант (без малого 14 кг) с чемпионским ценником.

Обычно, покупая моноблок, пользователь идёт на компромисс. В традиционном корпусе-«башне» можно разместить гораздо более мощную начинку без риска перегрева; в погоне за компактностью и красотой получаешь возможности продвинутого ноутбука (но не профессиональной рабочей станции) в удобном и эстетичном (но уже не мобильном) форм-факторе с просторным экраном. В HP постарались свести такие потери к минимуму, оснастив AiO 32, что называется, «на все деньги».

Обзор HP Envy 32: технические характеристики

— ОС: Windows 10 Home

— Процессор: Intel Core i7 9700 (Coffee Lake) 3000 МГц

— Оперативная память: 32 ГБ DDR4-2666 МГц

— Графика: NVIDIA GeForce RTX 2080 в дизайне MAX-Q, 8192 МБ + встроенная Intel UHD Graphics 630

— Накопители: 2000 ГБ HDD (5400 об/мин.), 1000 ГБ SSD

— Экран: 31.5″ (80.1 см) IPS, 3840×2160 4K Ultra HD, глянцевый

— Порты: 1xUSB 3.0, 2xUSB 3.1, 1 x Thunderbolt 3, 1 x USB Type-C, Kensington security, линейный аудиовыход, микрофонный вход, HDMI, DisplayPort

— Связь: гигабитный Ethernet, Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0

— Дополнительно: картридер SD/SDHC/SDXC, Камера 5 Мп, беспроводные клавиатура (без подсветки) и мышь.

— Размеры корпуса: 71,9 x 17,4 x 55,7 см

— Вес: 13,8 кг

Обзор HP Envy 32: дизайн, аксессуары, порты

Дизайн HP Envy AiO 32 — бальзам на душу минималиста. Прямые линии, сочетание глянцевого и матового пластика, угольно-чёрной древесной текстуры и серой ткани в отделке, держится это всё на ромбовидной в сечении «ноге» из шершавого металла.

Необходимый минимум портов доступен на боковых гранях — USB-A справа, над кнопкой включения, слот SD-карты и разъём для наушников — слева.

На нижем ребре справа разместили джойстик для управления монитором компьютера — его можно переключить на вывод изображения с внешнего источника (ноутбука, игровой консоли, телеприставки) по HDMI.

Больше всего портов на задней панели. Здесь Ethernet-порт, два HDMI (вход и выход), ещё два USB Type-A 3.1 и два USB-C: один с Thunderbolt 3, другой — с USB 3.1 2-го поколения. В основании спрятана беспроводная зарядка стандарта Qi, совместимая с большинством современных флагманских смартфонов. Причём работает она и тогда, когда компьютер выключен. Блок питания мощностью 330 ватт в корпусе разместить не удалось. Формой он напоминает Mac mini, и лишь ненамного компактнее.

В комплекте поставляются клавиатура и мышь, выполненные в созвучном корпусу дизайне. Клавиатура выполнена на увесистом металлическом основании, а в верхней части сделана прорезь для установки смартфона или планшета.

Её можно одновременно сопрячь по Bluetooth с двумя устройствами помимо компьютера, для переключения используются клавиши в верхнем ряду. Удобно, например, переключиться на смартфон для быстрого ответа на сообщение в WhatsApp, если вы не используете десктопную версию.

Мышь, наоборот, очень легкая, сказать о ней особо нечего — работает и работает. Но вообще есть ощущение, что аксессуары по уровню до самого моноблока не дотягивают. Чёрной клавиатуре с неконтрастными серыми обозначениями клавиш очень не помешала бы встроенная подсветка. При обычном (а не ярком офисном) освещении различить символы трудно, так что если не умеете печатать вслепую, вероятно, придётся освещать клавиши дополнительно настольной лампой.

Обзор HP Envy 32: экран, звук

Во-первых, экрана тут много: диагональ составляет 31,5 дюйма. Если стол у вас не слишком глубокий, даже слишком много — на комфортном расстоянии края экрана оказываются далеко на периферии зрения. Во-вторых, выдающийся тут не только размер. Картинка, пусть и не на уровне по-настоящему профессиональных решений (там один 32-дюймовый монитор может стоить от 100 000 рублей), тоже соответствует позиционированию компьютера. Разрешение 4K (3840×2160), первый в истории категории моноблоков сертификат HDR600 (то есть максимальная яркость при отображении HDR-контента составляет 600 нит, а контрастность — 6000:1) и 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Рамки не рекордно узкие, но и широкими их не назовёшь. Экран глянцевый, но неплохо справляется с бликами благодаря высокой максимальной яркости. А покрыться отпечатками пальцев ему не грозит, так как он не сенсорный.

Единственный доступный вариант подстройки положения дисплея — отклонение назад и вперёд, в весьма ограниченных пределах. И горизонтально на ножке он не вращается. Поэтому, чтобы добраться до портов на задней панели, приходится поворачивать весь компьютер целиком. Если дорожите поверхностью стола, стоит делать это аккуратно — ворочая моноблок, можно невзначай наклонить его и упереть угол металлической подставки в поверхность. Тогда на дереве появляется вмятина глубиной в несколько миллиметров.

Непосредственно под дисплеем серой акустической тканью закрыта одна из самых продвинутых в современных моноблоках акустических систем. Два высокочастотных динамика, два низкочастотных, два пассивных излучателя и один сабвуфер — всё это вместе звучит как неплохая домашняя колонка средних размеров. Разве что басы не оправдали созданных словом «сабвуфер» ожиданий — показались нечёткими. Тем не менее, звучащего лучше моноблока сейчас в продаже не найти. Интересно, что аудиосистема HP Envy 32 «подрабатывает» Bluetooth-колонкой — можно сопрячь её, например, со смартфоном, и запускать музыку с него.

Стоит сказать и о камере, точнее, камерах: обычная «вебка» дополнена инфракрасной камерой, поддерживающей разблокировку компьютера по лицу через Windows Hello. При этом камеры находятся в выдвижном модуле, который можно в одно нажатие спрятать в корпус или достать обратно.

Обзор HP Envy 32: начинка, производительность

Экранов такой площади не пока не предлагает в своих моноблоках ни один другой производитель. В линейке HP Envy AiO есть и 34-дюймовые моноблоки, но это модели со сверхширокоугольными изогнутыми экранами, и по производительности им до Envy 32 далеко. Хотя бы потому, что здесь установлен не ноутбучный, а полноценный десктопный процессор Intel. А дискретная графика пусть и «мобильная», но (в топовых конфигурациях) — одна из самых мощных сегодня на рынке.

В максимальной конфигурации HP Envy 32 (такая побывала у нас на тесте) установлен 65-ваттный восьмиядерный Intel Core i7-9700, мобильная Nvidia GeForce RTX 2080 в дизайне Max-Q, 32 гигабайта оперативной памяти DDR4 c частотой 2666 МГц и комбинация быстрого твердотельного (1 терабайт) и медленного механического (2 терабайта, 5400 об/мин) жёстких дисков.

Отмечу, что при запуске тестов система охлаждения стартует на полную мощность почти сразу, и не заметить её трудно. Звук не раздражающий, но он есть. Вот результаты бенчмарков: 3034 балла в Cinebench R20, 7283 в 3DMark TimeSpy в разрешении 1440p и 1218/7114 в однопоточном/многопоточном вариантах теста Geekbench 5.

То есть производительность процессора здесь оказывается примерно на уровне топовых профессиональных ноутбуков. Например, отставание от максимальной версии MacBook Pro 16″ (наш обзор по ссылке) с ноутбучным процессором Core i9 9-го поколения — менее десяти процентов.

Но даже флагманский ноутбучный видеоускоритель не в состоянии обеспечить играбельную частоту кадров в разрешении 4K в требовательных к графике играх — 3DMark TimeSpy, например, выдаёт около 15 кадров в секунду. В то же время, игры вроде Fortnite или Fallout 4 в 4K на максималках держат комфортную частоту кадров (40 и выше). HP Envy 32 в максимальной конфигурации обеспечит играбельность при разрешении 1080p и высоком качестве графики в любой современной игре, при 1440p — в большинстве игр, а в некоторые получится комфортно сыграть и в 4K.

Обзор HP Envy 32: выводы, конкуренты

Моноблок — это роскошь или рабочий инструмент? А моноблок за 287 000 рублей (столько стоит протестированная конфигурация HP Envy 32)? Обычный компьютер с такими же показателями производительности процессора и графики можно собрать примерно за 100 000 рублей. Добавить современный 32-дюймовый 4K монитор с отличными характеристиками обойдётся ещё тысяч в 60 — 80. В 10 000 встанет набор из качественной клавиатуры и мыши, ещё за столько же можно обеспечить компьютер громким и чистым звуком. Итого выходит, что переплата за компактность и красоту устройства «всё-в-одном» составляет что-то около трети цены, порядка 90 000 рублей. То есть после покупки «некрасивого» мощного десктопа с монитором и периферией (который сможет всё то же, что и HP Envy 32) денег ещё останется на неплохой ультрабук для мобильной работы.

Некоторые современные профессиональные ноутбуки при аналогичной цене позволят монтировать видео, компилировать код и обсчитывать 3D-графику, пусть и немного медленнее, чем HP Envy 32, но при этом помещаются в рюкзак. А если взять вариант попроще, могут стоить где-то на треть дешевле топового HP Envy 32.

Но есть у моноблока HP конфигурации поскромнее, и они, возможно, будут для кого-то более привлекательны. Отказавшись от GeForce RTX 2080 в пользу более скромной RTX 2060 и уменьшив вдвое оперативную память до 16 ГБ, можно сэкономить разом почти 60 000 рублей — все остальные характеристики те же, а цена уже 228 990 рублей.

Ещё на 48 000 рублей дешевле (180 990 р.) конфигурация с шестиядерным 2,9-гигагерцевым Intel Core i5-9400. У неё также менее ёмкие накопители — HDD на терабайт и SSD на 256 гигабайт. Наконец, графика здесь — GeForce GTX 1650 с 4 ГБ видео памяти — потянет лишь немногие игры в разрешении выше FullHD.

Да, HP Envy 32 — дорогой компьютер. Но ничего более продвинутого на рынке моноблоков с Windows сейчас не купишь, а цена соответствует возможностям, охватывающим как ресурсоёмкие рабочие задачи, так и развлечения. Самый близкий конкурент флагманскому моноблоку HP — Microsoft Surface Studio 2. Хотя у него дисплей поменьше (28 дюймов), зато сенсорный, и сам форм-фактор с возможностью трансформации в почти горизонтальное положение гораздо более интересный. В то же время, устройство Microsoft оснащается чипами Intel седьмого (а не девятого, как HP Envy 32) поколения и менее производительной графикой GeForce GTX 1060/1070. К тому же, линейка Surface официально не продаётся в России.

Те, кому интересны премиальные моноблоки, наверняка смотрят и на продукцию Apple. Попробовать потягаться с младшей конфигурацией HP Envy 32 может 27-дюймовый iMac в старшей готовой конфигурации, для которого доступны процессоры Intel 9-го поколения. Правда, придётся поставить в iMac 16 ГБ оперативки, чтобы «выровнять» компьютеры по этой характеристике — и такая модель «на заказ» в официальной рознице Apple обойдётся уже почти в 210 000 рублей. А замена терабайтного FusionDrive на полноценный SSD-накопитель вдвое меньшей ёмкости добавит к ценнику ещё 8 тысяч рублей.

То есть iMac при прочих равных (возможности графики GeForce GTX 1650 у HP и Radeon Pro 580X в компьютере Apple сопоставимы) стоит примерно на 20% дороже. Прокачанная по максимуму конфигурация iMac, превосходящая топовую версию HP Envy — с восьмиядерным Intel Core i9 9-го поколения, 64 ГБ оперативной памяти, профессиональной графикой Radeon Pro Vega 48 и двухтерабайтным SSD — обойдётся и вовсе в заоблачные 400 000 рублей.

Интересно, последуют ли за HP и другие производители, представив свои версии высокопроизводительных моноблоков c 32-дюймовыми дисплеями для премиального сектора рынка. Пока же HP Envy 32 осваивает новую нишу в одиночестве — если готовы от души переплатить за «самое-самое» и не хотите при этом компьютер Apple, то других вариантов нет.

Текст:

Вести.Hi-tech

Источник: Вести

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