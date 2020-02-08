Римас Куртинайтис: «Химки» оставили на площадке сердце в игре с «Црвеной Звездой»

Римас Куртинайтис: «Химки» оставили на площадке сердце в игре с «Црвеной Звездой»

08.02.2020, 9:06, Новости дня

Главный тренер подмосковных "Химок" Римас Куртинайтис остался доволен игрой своих подопечных в матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против "Црвены Звезды". По мнению литовского специалиста, его команда в последнее время сумела добавить в защитных действиях.

"Встреча получилась тяжелой. Рад, что мы выиграли. В начале сезона мы больше ставили на нападение, но на данный момент в Евролиге доминирует защита. Мы перестроились на этот стиль. Я доволен тем, как мы боремся и стараемся. Уже не первую игру. Сегодня мы проявили характер. Рад, что команда оставила на площадке сердце", – цитирует Куртинайтиса официальный сайт подмосковного клуба.

Напомним, что 7 февраля в Мытищах "Химки" добились победы над "Црвеной Звездой" со счетом 78:72, прервав трехматчевую серию поражений в Евролиге.

Источник: Вести



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