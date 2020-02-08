В массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек, десятки ранены

В массовой драке в Жамбылской области на юге Казахстана погибли восемь человек, десятки ранены, 47 человек задержаны. Такие данные приводит МВД республики.
По данным полиции области, групповая драка между жителями произошла в селе Масанчи Кордайского района. Полиция локализовала конфликт, ведется расследование по статье "Хулиганство". Правоохранители устанавливают зачинщиков и участников конфликта, передает РИА Новости.
По заявлению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, ситуацией попытались воспользоваться провокаторы, сейчас обстановка находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Глава государства поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе, ее возглавит заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев.
По словам главы Казахстана, первым делом нужно выяснить основные причины конфликта, обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера.
Правительственной комиссии совместно с администрацией Жамбылской области, находящейся на границе с Киргизией, поручено организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших, помочь семьям погибших и раненых.
Токаев также поручил "успокоить население", подключив к этой работе Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте.
Авторы некоторых сообщений в соцсетях пытались придать происходящим столкновениям межнациональный характер: в данном районе Казахстана компактно проживают дунгане.
Тем временем генеральное консульство РФ в Алма-Ате проверяет информацию о наличии россиян среди пострадавших в стычках на юге Казахстана, передает ТАСС.
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