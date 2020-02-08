Массовая драка и стычки произошли в Казахстане, есть погибшие

В результате массовой драки и нескольких стычек в Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек, задержаны 47, сообщил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.
Тургумбаев сообщил, что «в ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения», при этом восемь человек погибли, передает ТАСС.
Задержаны 47 человек, подозреваемых в причастности к столкновениям и массовой драке. Отмечается, что «изъято два охотничьих ружья».
В данный момент генеральное консульство РФ в Алма-Ате выясняет, есть ли россияне среди пострадавших.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в результате стычек и массовой драки в ряде населенных пунктов Жамбылской области есть погибшие и раненые.
Ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Токаев поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий инцидента.
Он поручил генеральному прокурору взять на особый контроль расследование данных событий и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу.
Напомним, в июне 2019 года на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана произошла массовая драка из-за фотографии с местной девушкой.
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