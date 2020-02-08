Умер французский писатель Пьер Гийота

В Париже в возрасте 80 лет умер французский писатель-романист Пьер Гийота, сообщил экс-министр культуры и образования Франции Жак Ланг.

Ланг написал в Twitter, что Гийота – «истинный виртуоз, поэт, владеющий словом, был уникальным мастером, решительным и требовательным», передает РЕН ТВ.

Действующий министр культуры страны Франк Риестер отметил, что писатель мастерски пользовался французским языком и был способен выражать на нем все, включая «страдания, жизнь и красоту тела».

Пьер Гиойта известен по таким произведениям, как «Могила для 500 000 солдат» (1967) и «Эдем, Эдем, Эдем» (1970).

Его произведения часто критиковали за содержащиеся в них излишне откровенные сцены. Роман «Эдем, Эдем, Эдем» был признан порнографическим и оказался запрещен для продажи несовершеннолетним.

В 2018 году Гийота стал лауреатом литературной премии Медичи.

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