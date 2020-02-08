Игорь Ливанов об инциденте на границе с Украиной: «Нас пять часов спрашивали, чей Крым»

Игорь Ливанов об инциденте на границе с Украиной: «Нас пять часов спрашивали, чей Крым»

08.02.2020, 8:21, Разное

Не так давно появилась информация о ситуации, произошедшей с группой российских артистов на границе с Украиной. Одним из участников инцидента оказался актёр Игорь Ливанов, получивший запрет на въезд в соседнее государство. Комментируя произошедшее он рассказал, что пять часов выслушивал настойчивые вопросы относительного того, чей Крым.
По словам Игоря Ливанова, инцидент на границе с Украиной был не очень приятным. Российским артистам пришлось несколько часов просидеть в автобусе без еды и воды, а периодически их уводили на отдельные «беседы». Так, Ливанов должен был рассказать, чьим считает полуостров, на что ответил «логично»: «Крым – наш». Актёр считает свои слова очевидными, так как над полуостровом развевается флаг РФ, а, соответственно, он не может быть украинским.

В итоге артистов с гастролями на Украину всё-таки не пустили и даже запретили на несколько лет въезд в страну, поэтому они вернулись в Молдавию. Елена Корикова и Павел Баршак стали «персонами нон-грата» на 10 лет, а Ливанов – на 3 года. Ранее границу не смог пересечь и Виктор Логинов, в связи с чем Ливанов выразил мнение, что происходящее явно связано с политикой и отечественным артистам на некоторое время стоит воздержаться от поездок в Незалежную.



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