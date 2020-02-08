«Диснеевские принцессы отдыхают»: Лиза Галкина умилила поклонников образом принцессы Уолта Диснея

«Диснеевские принцессы отдыхают»: Лиза Галкина умилила поклонников образом принцессы Уолта Диснея

08.02.2020, 8:21, Разное

Лиза Галкина умилила поклонников в Instagram образом принцессы Уолта Диснея. Восхищенные фанаты считают, что она превзошла героинь великого мультипликатора.
Снимок очаровательной дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина заставил растрогаться даже самые холодные сердца. Всего лишь за несколько часов он собрал огромное количество восхищенных комментариев. Впечатляет богатый словарный запас людей, которые находят для шестилетней девочки постоянно новые комплименты. Они называют её «неземной, лучиком солнца, чудом из чудес, славной девочкой».

Легкой улыбкой, наклоном белокурой головки она вызывает целую бурю «чувств добрых» у благодарных людей. Пусть будет счастливым жизненный путь, искренне желают Лизе Галкиной поклонники.



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