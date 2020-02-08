Депутат Госдумы предложил Минздраву разработать рекомендации по здоровому питанию

Депутат Госдумы предложил Минздраву разработать рекомендации по здоровому питанию

08.02.2020, 8:21, Разное

Борис Менделевич, входящий в состав комитета по охране здоровья при Госдуме, внес предложение, чтобы в Минздраве разработали рекомендации на тему правильного питания. Инициатива парламентария изложена в письме на имя Михаила Мурашко, возглавляющего ведомство.
Менделевич объяснил свою позицию регулярным появлением в СМИ и социальных сетях публикаций о здоровом питании, часто противоречащих друг другу. Депутат Госдумы уверен, в Минздраве должны предоставить россиянам клинические рекомендации по данному вопросу. Граждане имеют базовое понятие о здоровом питании, и что таковым не является, но они должны знать, что и правильная пища, если неправильно ее приготовить или злоупотреблять ею, негативно отражается на здоровье.

Данную тему, уверен Менделевич, должны проработать специалисты, чтобы граждане получили уже готовую модель здорового питания. Утвержденные ведомством рекомендации могут станут важным шагом к вопросам маркировки продовольствия, передает «ПолитЭксперт».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика