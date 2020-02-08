Депутат Госдумы предложил Минздраву разработать рекомендации по здоровому питанию

Борис Менделевич, входящий в состав комитета по охране здоровья при Госдуме, внес предложение, чтобы в Минздраве разработали рекомендации на тему правильного питания. Инициатива парламентария изложена в письме на имя Михаила Мурашко, возглавляющего ведомство.

Менделевич объяснил свою позицию регулярным появлением в СМИ и социальных сетях публикаций о здоровом питании, часто противоречащих друг другу. Депутат Госдумы уверен, в Минздраве должны предоставить россиянам клинические рекомендации по данному вопросу. Граждане имеют базовое понятие о здоровом питании, и что таковым не является, но они должны знать, что и правильная пища, если неправильно ее приготовить или злоупотреблять ею, негативно отражается на здоровье.

Данную тему, уверен Менделевич, должны проработать специалисты, чтобы граждане получили уже готовую модель здорового питания. Утвержденные ведомством рекомендации могут станут важным шагом к вопросам маркировки продовольствия, передает «ПолитЭксперт».

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