В Чечне неизвестные похитили четверых молодых людей – правозащитники «Мемориала»

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о похищении неизвестными четверых молодых людей. Как утверждают обратившиеся к правозащитникам жители села Гехи Урус-Мартановского района, инцидент произошел 5 февраля примерно в 22:00 мск. По словам односельчан, были похищены Мовсар Вахаев, Абдулла Зайраев, Зелимхан Кулаев и Ахмед Сатаев.

По словам свидетелей, похитители передвигались на двух легковых автомашинах, одна из них имела отличительные знаки такси. Похитители затолкали мужчин в машины и уехали в неизвестном направлении. Свидетели успели заснять на камеру мобильного телефона похищение Зайраева и Вахаева.

Родственники молодых людей обратились с заявлением в районный отдел полиции района. Но судьба похищенных на данный момент остается неизвестной.

Правозащитники регулярно сообщают о похищениях людей в северокавказских республиках. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января признал российские власти ответственными за похищение и вероятную гибель 20 жителей Чечни, Ингушетии и Дагестана в период с 2000 по 2006 год и за нерасследование этих преступлений. Все заявители утверждали, что их родные и близкие были похищены силовиками. Как правило,на похищенных после их исчезновения заводятся уголовные дела об участии в экстремистских группировках, хранении оружия или по другим уголовным статьям.

Аналогичным образом в Дагестане в 2016 году были похищены восемь молодых мужчин: вооруженные люди в черной одежде и масках затолкали их в машину. Позже их обвинили в Чечне в подготовке «диверсий» и в покушении на полицейских. При этом полиция Чечни отрицает, что молодые люди были похищены, а настаивает на том, что их остановили на дороге в Гудермесском районе и застрелили в ответ на «прицельный» огонь.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет