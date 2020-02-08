Американец умер от коронавируса в китайском Ухане

Американец умер от коронавируса в китайском Ухане

08.02.2020, 8:12, Новости дня

Гражданин США умер от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, в городе Ухань, где была зарегистрирована вспышка коронавируса, сообщают СМИ.

Газета The New York Times информирует со ссылкой на заявление посольства США в Пекине, что пациент, которому было около 60 лет, умер 6 февраля, передает ТАСС.

Другие подробности случившегося американское диппредставительство не предоставило.

Между тем японское агентство Kyodo сообщает, что в Ухане умер житель Японии. Это первый случай смерти японского гражданина от коронавируса.

Ранее сообщалось, что число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 722 человек. Число заразившихся превысило 31 тыс. 100 человек.



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