Американец умер от коронавируса в китайском Ухане

Гражданин США умер от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, в городе Ухань, где была зарегистрирована вспышка коронавируса, сообщают СМИ.
Газета The New York Times информирует со ссылкой на заявление посольства США в Пекине, что пациент, которому было около 60 лет, умер 6 февраля, передает ТАСС.
Другие подробности случившегося американское диппредставительство не предоставило.
Между тем японское агентство Kyodo сообщает, что в Ухане умер житель Японии. Это первый случай смерти японского гражданина от коронавируса.
Ранее сообщалось, что число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 722 человек. Число заразившихся превысило 31 тыс. 100 человек.
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