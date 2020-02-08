Коньки. Воронина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Калгари

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в канадском Калгари, завершились соревнования у женщин на дистанции 3000 метров. Россиянка Наталья Воронина заняла третье место, показав результат 3 минуты 56,579 секунды.

Золото завоевала Мартина Сабликова из Чехии (3 минуты 54,936 секунды). Второй стала представительница Нидерландов Антоинетте де Йонг (+ 1,24 секунды).

Еще одна россиянка Евгения Лаленкова финишировала с четвертым временем дня, установив личный рекорд – 3 минуты 57,466 секунды.

Источник: Вести

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