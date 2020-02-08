Натовский генерал встревожен «российской и китайской космической угрозой»

Генерал Андре Ланата, руководитель стратегического командования НАТО по трансформации, встревожен "маневрами космических аппаратов РФ и Китая" возле американских спутников. Из-за этого Западу грозит "опасность в космосе", сообщил генерал.
НАТО может представить себе много разных способов проявить агрессию на орбите, сказал Ланата. "До этого момента космос был безопасным, но теперь это не так", — сообщил он. Генерал, по всей видимости, имел в виду сообщения ряда СМИ о российском спутнике, который якобы следит за американскими. Некоторые аналитики и военные чиновники США считают, что РФ и Китай хотят нанести ущерб космическим объектам США и сетям GPS, пишет Washington Examiner. Как Альянс может противостоять таким "угрозам", генерал не пояснил.
Ланата напомнил, что НАТО не имеет и не будет иметь космических объектов и что Западу придется "реагировать на угрозы самостоятельно". "НАТО не будет нести ответственность за принятие конкретных мер по защите тех или иных национальных активов", — предупредил он.
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