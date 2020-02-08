Актриса Татьяна Чердынцева на съёмках «Ученицы Мессинга» познакомилась с будущим супругом

Актриса Татьяна Чердынцева на съёмках «Ученицы Мессинга» познакомилась с будущим супругом

08.02.2020, 8:04, Разное

Белорусская актриса Татьяна Чердынцева, известная российским зрителям по роли в сериале «Ученица Мессинга», в одном из недавних интервью пояснила о съёмках в непростом, но интересном проекте. Особенно ценным для артистки моментом оказалось знакомство с будущим супругом, в официальном с браке с которым она уже живёт чуть больше года.
Татьяна Чердынцева ради главной роли в интересном и немного мистическом сериале приехала в Россию, а на съёмочной площадке ей пришлось искать новые знакомства и друзей. Одним из таковых оказался молодой человек по имени Александр, с которым отношения из дружеских постепенно переросли в романтические. По окончанию работы над «Ученицей Мессинга» Чердынцева решила «съехаться» с возлюбленным. Пара приобрела в ипотеку жильё в столице и сразу же каждый из них уехал на месяц в командировку. Вернувшись в Москву, Александр сделал избраннице предложение, и вскоре они стали официальной семьёй.

Изначально Татьяна Чердынцева немного опасалась брака, но при этом не хотела терять по-настоящему близкого и родного человека, а потому на предложение ответила положительно, и по прошествии года ничуть об этом не сожалеет. Супруг, как никто другой, может рассмешить и утешить, поддержать и раскритиковать, а это в семье весьма ценно. Актриса признаётся, что видит в муже прекрасного отца, но с детьми пара пока не спешит, обживая столичную квартиру и успешно строя карьеру.



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