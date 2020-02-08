Элизабет Уоррен потребовала вывести войска США из Афганистана «прямо сейчас»

Соединенным Штатам следует вывести войска из Афганистана «прямо сейчас» и положить конец самой длительной войне в своей истории, сообщила сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на общенациональных теледебатах демократов в штате Нью-Гэмпшир.

«Никто не задается вопросом по поводу этой войны, никто не видит путей решения проблемы, никто не знает, как прекратить ее. Где же наши союзники? Такая ситуация не делает мир безопаснее. Что произойдет, если война будет продолжаться еще 5-10 лет? Необходимо вывести войска прямо сейчас», – цитирует Уоррен ТАСС.

В теледебатах, которые транслирует телекомпания ABC, участвуют бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж, миллиардер из Калифорнии Том Стейер и бизнесмен Эндрю Янг.

Они проходят за три дня до предстоящих 11 февраля в Нью-Гэмпшире первичных выборов, на которых будут определены делегаты на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах.

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп сообщил о желании закончить войны с участием США на Ближнем Востоке и вернуть американские войска из Афганистана.





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