Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Миннесотой»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на льду домашней арены проиграл команде "Миннесота Уайлд" со счетом 2:3. "Звезды" по ходу встречи вели 2:0, но не смогли удержать преимущество.
У победителей дубль оформил Йоэль Эрикссон Эк (29-я, 60-я минуты) и единожды отличился Райан Донато (33), а у хозяев льда шайбы забросили Джо Павелски (16) и россиянин Денис Гурьянов (23).
Для Гурьянова этот гол стал 15-м в сезоне. Он делит первое место в клубном списке снайперов сезона с Александром Радуловым и Роопе Хинцем. Всего на счету 22-летнего уроженца Тольятти 25 (15+9) очков в 70 играх лиги.
"Миннесота" одержала третью победу кряду и с 58 очками занимает 11-е место в Западной конференции, а "Даллас" в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе 65 очков.
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