Мнение: Уход от зависимости

Турция сократила импорт российского газа в 2019 году на 40%, причем этот процесс идёт уже второй год подряд. Российский газ замещается поставками из Азербайджана и СПГ.
Отказ от российских поставок носит очевидно политический характер. Он связан с тем, что Кремль использует поставки энергоносителей в качестве инструмента политического шантажа. Естественно, что такая политика вызывает ответную реакцию, и она носит долгосрочный характер. Смена баланса поставок идёт не быстро, но после того, как он произойдёт, вернуться к прежним форматам сотрудничества будет крайне сложно.
Помимо Турции, постепенный отказ от российских углеводородов начинают практиковать и другие европейские страны: Украина (по понятным причинам), Болгария, заявившая о принудительном отказе от половины российского импорта уже в 2020 году, Польша, которая уже уведомила Газпром об отказе от поставок газа начиная с 2022 года.
Это реакция европейских стран, и она, безусловно, носит исключительно политический характер и мотивы. Но вариантов нет: сотрудничество с нынешней Россией угрожает национальной безопасности, а потому выбор этих стран очевиден и оправдан.
Теперь к их списку Кремль откровенно толкает и Белоруссию, объявив ей нефтяную блокаду в качестве наказания Лукашенко за его отказ от согласия на аннексию Белоруссии под вывеской Союзного государства. Вполне так может случиться, что Белоруссия сочтет дальнейшее сотрудничество с Россией угрозой своей национальной безопасности. И сделает соответствующие выводы и решения.
Источник: Эль Мюрид
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