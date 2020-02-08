Ляшко раскрыл газовый обман украинцев

Власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ, сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко.

По словам Ляшко, исполнительная власть пытается присвоить себе заслугу за снижение цен на голубое топливо, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы платим немного меньшую цену на газ. В этом нет никакой заслуги власти. Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей. Цена в платежках немного снизилась по одной причине: потому что упала цена в Европе», – сообщил Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».

Он пояснил, что жителям Украины придется вновь платить больше за коммунальные услуги, если цены на газ на европейских биржах вырастут.

Ранее советник Зеленского матом отреагировал на рост цен на газ на Украине.

Напомним, 30 декабря 2019 года РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Вопреки этому в январе транзит газа через Украину упал на 70%.





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