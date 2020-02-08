Как снизить риск заболевания раком: советы онколога

Как снизить риск заболевания раком: советы онколога

08.02.2020, 7:06, Новости дня

Доктор медицинских наук, заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера Александр Дорофеев дал рекомендации по снижению риска онкологических заболеваний. Прежде всего, необходимо показываться врачу, передает РИА Новости.

Дорофеев напомнил, что в РФ действуют программы скрининга и диспансеризации. В рамках таких программ можно пройти обследования у маммолога и гинеколога, сделать рентген органов грудной клетки и томографию. Это помогает обнаружить предопухолевые патологии, такие, как полипы, аденомы и папилломы. Они необязательно перерождаются в рак, напомнил врач. Но зачастую пациенты приходят в больницы уже с ярко выраженными симптомами онкологии, а рак на серьезных стадиях – это долгое лечение без гарантии выздоровления.

Онколог порекомендовал мужчинам раз в год обращаться к урологу, а после 40 лет раз в год проверять состояние легких. Женщинам раз в полгода нужно проводить УЗИ молочных желез, а после сорока лет раз в два года проходить маммографию. И мужчинам, и женщинам рекомендуется раз в год проходить флюорографическое обследование.

С 8 по 29 февраля в Москве действует акция по бесплатному онкоскриннингу, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раком. Жители столицы могут провериться на 6 самых распространенных видов рака в 50 городских поликлиниках и 16 филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии ДЗМ. Полный список медучреждений представлен на сайте Департамента здравоохранения города Москвы. Обследования будут проводиться по выходным дням.

 

Источник: Вести



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