Ученые назвали защищающие от инфаркта продукты

Ученые назвали защищающие от инфаркта продукты

08.02.2020, 7:04, Разное

Учёные из США назвали продукты, помогающие бороться с риском развития инфаркта. Все они защищают сердечно-сосудистую систему и помогают ей восстановиться после травм.
Кофеин является одним из самых полезных веществ, если речь идёт о сохранении здоровья сердца и сосудов. Вопреки устоявшемуся мнению, 16-летнее исследование подтверждает эту закономерность. Люди, выпивающие кофе ежедневно, меньше подвержены инфаркту и инсульту. Несмотря на это, важную роль играет генетика, так как не для всех кофеин полезен. Некоторым даже одна порция этого напитка может нанести непоправимый вред. Аналогичная ситуация с зелёным чаем. Он помогает восстанавливаться сосудам и сердцу после заболеваний и снижает риск ишемии. Учёные объяснили, что с этим напитком тоже нужно быть крайне осторожным и сначала лучше всего проконсультироваться с диетологом.

Чего точно не должно быть в рационе, так это обильного количества мяса и молока. При нормированном употреблении они насыщают организм полезными веществами, но в случае злоупотребления существенно повышают нагрузку на сердце и сосуды. Таким образом риск инфаркта возрастает многократно. Снизить его поможет шоколад в умеренных количествах. Какао-бобы положительно влияют почти на весь организм и сердце не исключение.

В конце эксперты обратили внимание на незначительную важность продуктов, если человек не ведёт здоровый образ жизни или живёт в месте с плохой экологией. Именно ежедневная физическая активность и чистый воздух благотворно воздействуют на организм и снижают риск преждевременной смерти. Если же человек имеет вредные привычки или живёт в неблагоприятных условиях, то еда не поможет справиться с негативным воздействием окружающей среды.



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