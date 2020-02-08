Мнение: Кладовая для «цветов нации»

Член рабочей группы Путина по подготовке поправок в Конституцию, академик-историк Чубярьян предложил предусмотреть в Совете Федерации места для пожизненных сенаторов. Он считает, что кандидатами могут стать «люди, признаваемые цветом нации, вне всяких политических пристрастий и известные всей стране».

Кто такой академик Чубарьян?

Только два факта. в 1971 году защитил докторскую диссертацию на тему «Ленин и формирование советской внешней политики (1917-1922). В 2018 году был доверенным лицом Путина на выборах президента.

Чубарьян – часть привластной обслуги по «научной» линии. И в советское время, и сейчас. Поэтому и его включение в состав потешной рабочей группы по Конституции, и его наглое предложение – не удивляют. Наверное, и сам Чубарьян не откажется, если вдруг его предложение пройдет, а ему предложат пожизненное членство.

Что такое «цвет нации» для правящей верхушки ясно. Этот «цвет» рассажен в руководящие органы госкомпаний (в некоторых трудится уже второе поколение ), в администрации, правительстве, Госдуме, Совете Федерации. На все «хлебные места». Вне зависимости от способностей, но благодаря дружбе с Путиным, личной преданности, готовности выполнять любые указания.

Фактически, Чубарьян предлагает создать еще одну синекуру, в которую будут списываться уже ни на что не годные придворные, чтобы досиживать за налоги граждан остаток жизни, выходя из Совета Федерации тоже с почетом – вперед ногами.

📸 Чубарьян и Мединский

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Источник: СерпомПо

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