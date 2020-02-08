Мнение: Воссоединение с Россией на примере взаимодействия с ДНР в сфере образования

Даниил Безсонов об интеграции системы образования Донецкой Народной Республики в российские реалии.

Воссоединение с Россией на примере взаимодействия с ДНР в сфере образования

Оказывается постоянная методическая помощь в установлении и расширении межвузовских связей учреждений ВПО ДНР с российскими партнерами. Всего с 2014 года заключено более 146 соглашений.

Осуществляется обмен студентами и преподавателями. Так, на 1 сентября 2019 года в обмене приняли участие 820 студентов и 521 преподаватель. 433 человека из числа профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего профессионального образования прошли курсы повышения квалификации.

Выпускникам ВУЗов ДНР предоставлена возможность сдачи государственных экзаменов в ВУЗах Российской Федерации.

За период 2014-2019 гг. выпускниками ВУЗов ДНР получено 5900 дипломов российского образца, в том числе 590 российских диплома выданы выпускникам в 2019 г. аккредитованными в Российской Федерации учреждения высшего профессионального образования:

— ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» — 155 дипломов магистра;

— ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» — 338 дипломов специалиста.

Выпускники образовательных учреждений среднего профессионального образования в 2015 году получили 5 дипломов о среднем профессиональном образовании.

В 2017 году принят Указ Президента Российской Федерации от 18.02.2017 г. №74 «О признании в Российской Федерации документов об образовании».

В период приемной кампании 2019 года в образовательные организации высшего профессионального образования ДНР поступили 118 человек, являющиеся гражданами Российской Федерации.

Во время приемной кампании 2019 года в образовательные учреждения среднего профессионального образования поступили по Гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса поступило 78 студентов (с территории Донецкой и Луганской областей, временно подконтрольных Украине), с территории государства Украина (все области, кроме Донецкой и Луганской) 10 человек, с территории ЛНР 17 человек, военнослужащих 11 человек, с территории Российской Федерации 49 человек.

Таким образом на 16.09.2019 г. в учреждениях среднего профессионального образования всего обучается студентов, поступивших:

по Гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса поступило 240 студента (с территории Донецкой и Луганской областей, временно подконтрольных Украине);

с территории государства Украина (все области, кроме Донецкой и Луганской) 27 человек;

с территории ЛНР 44 человека;

с территории Российской Федерации 105 человек;

военнослужащих и детей, погибших военнослужащих 41 человек.

Во время приемной кампании 2019 года в образовательные учреждения высшего профессионального образования поступили по Гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса поступило 248 студентов (с территории Донецкой и Луганской областей, временно подконтрольных Украине), с территории государства Украина (все области, кроме Донецкой и Луганской) 16 человек, с территории ЛНР 84 человек, военнослужащих и детей погибших военнослужащих 439 человек, с территории Российской Федерации — 118 человек.

Таким образом, на 16.09.2019 г. в учреждениях высшего профессионального образования всего обучается студентов, поступивших по квотам:

по Гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса — 540 студента (с территории Донецкой и Луганской областей, временно подконтрольных Украине);

с территории государства Украина (все области, кроме Донецкой и Луганской) — 115 человек;

с территории ЛНР 205 человека;

с территории Российской Федерации — 223 человек;

военнослужащих и детей погибших военнослужащих — более 1500 человек.

С момента становления Республики и Министерства образования и науки ДНР в диссертационных советах Республики защитились граждане из Российской Федерации:

6 чел., в том числе присуждена ученая степень кандидата наук — 4 чел., ученая степень доктора наук — 2 чел.

Всего в диссертационных советах Республики работают 67 профессора из ВУЗов Российской Федерации.

В рамках Гуманитарной программы получена учебная литература, изданная в Российской Федерации, в количестве 2 870 160 экз. для обучающихся общеобразовательных организаций ДНР.

На данный момент в рамках Программы по восстановлению объектов, поврежденных в результате боевых действий, восстановлено 152 школы и 112 детских сада.

В рамках Интеграционной программы Русского Центра представители ДНР в период 2014-2019 гг. приняли участие в 210 научно-образовательных мероприятиях, проводимых российскими коллегами.

В период с 2014 г. по сентябрь 2019 г. представители государственных образовательных организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики приняли участие в 2512 международных научных мероприятиях (научно-практические конференции, семинары, форумы, конгрессы и др. научные мероприятия), проводимых на территории Российской Федерации.

Информация об аккредитации ООВПО ДНР в Российской Федерации.

По состоянию на сентябрь 2019 г. 4 ООВПО Донецкой Народной Республики получили государственную аккредитацию в Российской Федерации:

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»;

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»;

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;

«Донецкий национальный университет».

Запланировано прохождение российской государственной аккредитации в течение 2019-2020 учебного года:

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»;

«Донецкий национальный университет»;

«Донецкий национальный технический университет».

В период 2015-2019 гг. Министерство образования и науки ДНР направило на оздоровление в Россию 24 141 ребенка.

По сути, это не полный перечень заслуг Министерства образования и науки ДНР по развитию образования нашей республики и интеграции в российскую образовательную систему. Также, на примере в сфере образования можно сделать правильные выводы об информационных вбросах о «запихивании» Донбасса в Украину.

Даниил Безсонов

https://asd.news/articles/dnr/vossoedinenie-s-rossiey-na-primere-vzaimodeystviya-s-dnr-v-sfere-obrazovaniya/ — полностью здесь

Источник: Colonel Cassad

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