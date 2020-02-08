Байден призвал сохранить НАТО для противостояния РФ в Европе

Бывший вице-президент США Джозеф Байден на теледебатах в штате Нью-Гэмпшир выразил мнение, что Соединенным Штатам необходимо поддерживать единство НАТО в целях противостояния РФ в Восточной Европе.
«НАТО распадется, если мы не победим [Дональда] Трампа [на выборах]. Поэтому у НАТО реальные неприятности. НАТО нужна нам не только для обеспечения безопасности, нам нужна НАТО, чтобы не позволить РФ наращивать свое влияние на Восточную Европу так, как это происходило раньше», – сообщил Байден в ходе теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, передает ТАСС.
«В те времена мы не просто препятствовали приходу Советского Союза в Европу, а делали все необходимое для того, чтобы в этой части мира не воцарилась клептократия», – сообщил бывший вице-президент США в эфире телекомпании ABC.
Напомним, в конце января госсекретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев заявил о поддержке курса Украины в НАТО. После этого министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявил о строительстве военных баз по стандартам НАТО в Донбассе.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем РФ и НАТО спешно пополняют оружейные арсеналы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Правительство России подает в отставку / 15 января
- Витренко: Мама не пророссийский, а просоветский политик. Россия для нее – составляющая семьи советских народов, так же как Беларусь и Украина / 15 января
- Украина может направить в Иран группу экспертов для помощи в поиске и расследовании крушения самолета / 8 января
- Полк ПВО под Петербургом полностью перевооружили на С-400 / 15 декабря
- Появились сообщения о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ / 3 февраля
- ФНС начала штрафовать банки из-за нежелания блокировать личные счета ИП / 27 января
- Стилист Сергей Зверев потребовал снести завод по розливу воды на Байкале / 7 января
- По делу супругов Грищенко правоохранители задержали предполагаемого заказчика убийства / 18 декабря