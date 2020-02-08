Байден призвал сохранить НАТО для противостояния РФ в Европе

Байден призвал сохранить НАТО для противостояния РФ в Европе

08.02.2020, 6:44, Новости дня

Бывший вице-президент США Джозеф Байден на теледебатах в штате Нью-Гэмпшир выразил мнение, что Соединенным Штатам необходимо поддерживать единство НАТО в целях противостояния РФ в Восточной Европе.

«НАТО распадется, если мы не победим [Дональда] Трампа [на выборах]. Поэтому у НАТО реальные неприятности. НАТО нужна нам не только для обеспечения безопасности, нам нужна НАТО, чтобы не позволить РФ наращивать свое влияние на Восточную Европу так, как это происходило раньше», – сообщил Байден в ходе теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, передает ТАСС.

«В те времена мы не просто препятствовали приходу Советского Союза в Европу, а делали все необходимое для того, чтобы в этой части мира не воцарилась клептократия», – сообщил бывший вице-президент США в эфире телекомпании ABC.

Напомним, в конце января госсекретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев заявил о поддержке курса Украины в НАТО. После этого министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявил о строительстве военных баз по стандартам НАТО в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем РФ и НАТО спешно пополняют оружейные арсеналы.



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