«Торонто» обыграл «Анахайм», Мэттьюс набрал 4 очка и догнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ

Хоккеисты "Торонто Мэйпл Лифс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на льду домашней "Скотиабанк-Арены" в овертайме обыграли команду "Анахайм Дакс" со счетом 5:4.

Основное время встречи завершилось вничью – 4:4. У хозяев льда голами отметились Андреас Юнссон (5-я минута), Джон Таварес (24), Остон Мэттьюс (34) и Джейсон Спецца (57), а у гостей – Николя Делорье (11), Макс Джонс (49), Адам Хенрик (52) и Дерек Грант (60).

Победу "кленовым листьям" принес Джон Таварес, забросивший шайбу в овертайме за семь секунд до сирены. Таварес, помимо двух голов, записал на свой счет один голевой пас и был признан первой звездой встречи.

Второй звездой матча стал Мэттьюс, который набрал четыре очка (1+3). Остон забил 40-й гол в сезоне и сравнялся по этому показателю с лидирующим в снайперской гонке российским форвардом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным.

"Торонто" одержал третью победу в последних пяти играх и с 65 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а "Анахайм" расположился на 14-й строчке на Западе, имея в активе 51 очко.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Мэйпл Лифс" в воскресенье, 9 февраля, на выезде сыграют с командой "Монреаль Канадиенс", а "Дакс" в тот же день встретятся с хоккеистами "Баффало Сэйбрз".

Источник: Вести

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