Своих не бросаем?

В Тюмени начинается паника: область стала карантинной зоной для эвакуированных из Уханя.

Самолет ВКС РФ ИЛ-76 с эвакуированными российскими гражданами на борту, прибывшими из китайского Уханя. Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Россия приняла решение эвакуировать своих граждан, а также жителей стран СНГ и Украины из Уханя. Их забрали из китайского города, ставшего центром распространения коронавируса, двумя самолетами военно-космических сил.

Все эвакуированные, 144 человека, были доставлены в Тюменскую область и размещены в санатории поселка Винзили в 30 километрах от Тюмени. Люди проходят карантин, их одежду и багаж подвергли обработке, врачи мониторят состояние здоровья постояльцев санатория. Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что «все эвакуированные здоровы, признаков инфекционного заболевания [у них] нет».

В социальных сетях тюменцы шутят, что так просто из карантинной зоны согражданам не выбраться:

санаторий, в который их привезли, охраняется вооруженными сотрудниками Росгардии в круглосуточном режиме.

Прибывшие будут находиться на карантине минимум 14 дней и не контактировать с окружающими.

Летели люди тяжело: более 10 часов на военном самолете в спартанских условиях. Эвакуированная Виктория Маковцева рассказала порталу 72.ру, что самолет оборудован прямыми креслами, вместо туалета людям предложили использовать простое ведро, а кормили армейским сухпайком.

Фото из социальных сетей

В самой Тюмени обстановка напряженная. Во-первых, в области из-за решения организовать здесь карантинную зону находится много высокопоставленных чиновников. Во-вторых, СМИ сообщают о третьем человеке на территории РФ с подозрением на коронавирус — школьнице в Ямало-Ненецком автономном округе (входит в состав Тюменской области). В-третьих, начался ажиотаж на медицинские маски в аптеках. К вечеру маски закачиваются: люди покупают сразу по нескольку пачек.

Кроме того, не обходится без слухов: в районе общежития, где проживала студентка из Китая с обнаруженным коронавирусом, распространяются слухи о новых случаях заражения.

Сами жители Тюмени разделились в оценке решения доставить соотечественников из Китая в Тюмень.

— Власти аргументировали свое решение тем, что у нас уже есть студентка с вирусом, то есть определять сам вирус умеем, создать защитный купол для нераспространения инфекции можем.

Почему нет? Это наши люди, американцы своих вывезли сразу же, европейцы тоже, мы позже всех эвакуировали людей спецбортом. Даже слишком поздно, я бы сказал.

Медицина у нас финансируется на порядок лучше, чем в Краснодарском крае, например, так что даже обязаны были принять их у себя. Просто защитные меры грамотно применять нужно и всё, — сказал «Новой газете» житель Тюмени Алексей.

В выходные, до прибытия в Тюмень борта из Уханя, в торговых центрах было значительно меньше людей. Сотрудникам ЧОПов, кассирам в больших моллах, провизорам, медикам в больницах — всем рекомендовано носить маски в местах массового скопления людей. В то же время в маленьких магазинчиках и пекарнях, расположенных в непосредственной близости от общежития, из которого увезли студентку с вирусом, продавцы пренебрегают мерами предосторожности и говорят, что вируса не боятся.

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В социальных сетях масса сообщений о том, что инфекционная больница в Тюмени людей не принимает и отправляет домой из-за вируса. Реакция — разная. Но масла в огонь определенно подлило создание карантинной зоны, что вызвало сотни негативных комментариев в Сети: «Почему у нас? Почему не Новосибирск, где расположена лаборатория, не приморские города, граничащие с Китаем?» В противовес таким настроениям в соцсетях запущен хештег #своихнебросаем.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что Тюмень может принять еще людей, которые до сих пор не эвакуированы из Китая.

Юлия Баталова

Новая газета

Источник: Новая газета

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