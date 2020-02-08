Мнение: О «чёрном лебеде» и белом «песце» для России

С лёгкой руки финансового публициста Нассима Талеба чёрным лебедем стали звать маловероятные события с катастрофическими последствиями. Ну а эвфемизм про белого пушного зверька даже и разжёвывать не надо: традиционно #Россия живёт от одного его прихода до другого.

И вот сейчас эта парочка готовится нанести новый визит. О чём всех нас откровенно предупредили.

Распространение на планете появившегося в Китае коронавируса типа 2019-nCoV можно считать «чёрным лебедем». Об этом недвусмысленно заявила нынешний председатель Банка России Эльвира Набиуллина. И её слова заслуживают самого пристального внимания как минимум, по двум причинам.

Во-первых, потому что вылетели они не из уст оппозиционного паникёра, привыкшего кричать «Волки! Волки!!!» по любому поводу и даже без, а сказаны вполне профессиональным банкиром, возможно, одним из лучших в России экспертов по экономике и финансам. Совсем с потолка такие громкие заявления не делаются.

И, во-вторых, потому что руководители центральных банков вообще очень осторожны в любых высказываниях, но особенно – негативного сорта. Как никто другой они знают силу своих слов и на ветер их не бросают, как правило. А если уж открывают рот, так с целью вербальных интервенций.

Поэтому самый интересный вопрос, с какой целью Эльвира Набиуллина, человек не только весьма опытный, но ещё и хорошо информированный, именно #сейчас предупредила всех о «чёрном лебеде», хотя как раз на данный момент влияние короновируса на экономику России незначительно?

И если всё так серьёзно, то почему Банк России снизил ключевую ставку всего на четверть процентного пункта, а не на один-два, как предлагал, например, олигарх Олег Дерипаска?

Самый первый вывод – Эльвира Набиуллина решила сыграть на опережение, и слова её были посланием не urbi et orbi, но вполне конкретному адресату. Не случайно «лебедя» она помянула в связке со священной коровой российского ЦБ – макроэкономической стабильностью. «Поэтому и нужна макроэкономическая стабильность, для того чтобы экономика и уровень жизни людей были меньше уязвимы к таким неприятным, неожиданным вещам», — подчеркнула глава ЦБ в преддверии большого торга по расходованию средств из резервных фондов на приоритетные нацпроекты (сейчас эти #деньги учитываются в составе ЗВР России).

Но есть и ещё кое-что. С точки зрения Центробанка, распространение коронавируса считается «риском для базового прогноза», однако «оценить его эффект пока невозможно, потому что очень много неопределённости». При этом ухудшение ситуации с коронавирусом может привести к росту волатильности на финансовых и товарных рынках, ускорению оттока капитала и усилению давления на валюты стран с формирующимися рынками, а также снижению внешнего спроса на экспортируемые из России товары.

Россия, кстати, тоже относится к числу стран с формирующимися рынками. Поэтому для неё потенциальные угрозы серьёзнее, чем, например, для #США, где #экономика и рынки более устойчивы в силу кратно большего масштаба. Так что нежелание ЦБ расходовать как резервы, так и стимулы, в число которых входит изменение учётной ставки, более-менее объяснимо. Хотя и не до конца.

И последний момент. В отличие от законов, например, физики, законы экономики реализуются через практическую деятельность огромного числа людей. Оттого и реакция рынков, банков и даже толпы на знаковые события подчас бывает весьма неординарной. Не всегда такой, как описывается в учебниках. Субъективное восприятие, доминирующее настроение играют весьма важную роль как в развитии кризиса, так и в его профилактике.

Отсюда и вопрос ко всем заинтересованным: считаете ли вы, что России уже в этом году грозит новый #кризис, а поводом к нему может стать что угодно?

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Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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