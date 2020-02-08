Никто из россиян на лайнере Diamond Princess коронавирусом не заразился

Никто из россиян на лайнере Diamond Princess коронавирусом не заразился

08.02.2020, 6:06, Новости дня

Японский минздрав сообщил, что среди зараженных коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного судна Diamond Princess нет россиян. Лайнер стоит на рейде у японской Йокогамы, передает РИА Новости. В настоящее время заражение коронавирусом выявлено у 64 из 3700 его пассажиров. На лайнере находятся 24 россиянина, в том числе два ребенка.

Заражение началось из-за одного из пассажиров, 80-летнего гражданина Китая. Он проплыл на лайнере от Кагосимы до Гонконга, а затем сошел на берег. Оказалось, что он был заражен вирусом. Вскоре путешественники на судне начали жаловаться на плохое самочувствие.

Коронавирус 2019-nCoV, выявленный в китайском Ухане, уже унес жизни 722 человек. Всего в стране им заражены более 34 с половиной тысяч человек. Более двух тысяч человек пациентов выздоровели.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика