Никто из россиян на лайнере Diamond Princess коронавирусом не заразился

Японский минздрав сообщил, что среди зараженных коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного судна Diamond Princess нет россиян. Лайнер стоит на рейде у японской Йокогамы, передает РИА Новости. В настоящее время заражение коронавирусом выявлено у 64 из 3700 его пассажиров. На лайнере находятся 24 россиянина, в том числе два ребенка.

Заражение началось из-за одного из пассажиров, 80-летнего гражданина Китая. Он проплыл на лайнере от Кагосимы до Гонконга, а затем сошел на берег. Оказалось, что он был заражен вирусом. Вскоре путешественники на судне начали жаловаться на плохое самочувствие.

Коронавирус 2019-nCoV, выявленный в китайском Ухане, уже унес жизни 722 человек. Всего в стране им заражены более 34 с половиной тысяч человек. Более двух тысяч человек пациентов выздоровели.

Источник: Вести

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