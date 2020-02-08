Марианна Абравитова рассказала о футбольном будущем Александра Кокорина

Известный таролог Марианна Абравитова проанализировала ситуацию с Александром Кокориным. Психолог пояснила прессе о футбольном будущем спортсмена после неприятной ситуации.
Со слов Марианны Абравитовой, сейчас Александр Кокорин раздроблен на сотни мелких кусочков из-за случившегося. Футболист думал, что у него корона на голове, но жизнь показала обратное. Сегодня у спортсмена нелегкий период и он должен осознать это. Ранее Александр Кокорин был успешным, но сейчас дела обстоять абсолютно противоположно. «Зенит» намерен отдать нападающего ФК «Сочи», а сам футболист ничего не может поделать с этим, поскольку от него отвернулись как фанаты, так и его коллеги.
После случившегося Александра Кокорина не ждет великое будущее в футболе. Максимум чего может ожидать спортсмен – судьбы заурядного футболиста. По крайней мере нападающий не получит по итогу то, чего желает, а всему виной именно та ситуация, испортившая карьеру Кокорину. Об этом пишет интернет-портал «New Inform».
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