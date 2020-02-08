Потери Ливии от закрытия нефтяных портов оценили в 1 млрд долларов

Потери Ливии в результате блокирования морских нефтяных терминалов и закрытия нефтяных месторождений страны превысили 1 млрд долларов, сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии.
По данным NOC, «добыча нефти упала до 181 тыс. 576 баррелей в день, потери прошли порог в 1 млрд долларов (свыше 1,042 млрд долларов)», передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Al Wasat.
При этом отмечается, что поставки топлива в восточные и центральные регионы Ливии осуществляются в достаточных количествах для удовлетворения потребностей их жителей. Между тем в Триполи и некоторых из прилегающих к столице районах, а также в южном регионе по- прежнему ощущается его нехватка из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности.
Напомним, 18 января Ливийская нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение после остановки экспорта нефти из пяти портов. После этого глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж призвал международное сообщество отреагировать на закрытие портов в Ливии для экспорта нефти и оказать давление на сторонников командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
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