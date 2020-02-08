В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

В городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана, США) не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино. Такие данные сообщает телеканал WVUE.

Как уточняется, речь идет о вспышке норовируса в казино L'Auberge.

По словам руководителя министерства здравоохранения штата Лейси Кавано, вирус очень заразен. В настоящее время не имеет значения, как все началось, так как сейчас идет распространение вируса внутри общества.

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию, которую называют желудочным или кишечным гриппом, напоминает РИА Новости.

Источник: Вести

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