«Рейнджерс» проиграл «Баффало», у Панарина передача, Георгиев отразил 25 бросков

«Рейнджерс» проиграл «Баффало», у Панарина передача, Георгиев отразил 25 бросков

08.02.2020, 5:30, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду домашней арены "Мэдисон Сквер Гарден" проиграл команде "Баффало Сэйбрз" со счетом 2:3 (0:1, 0:1, 2:1).

У победителей встречи голами отметились Земгус Гиргенсон (11-я минута), Сэм Райнхарт (36) и Джимми Веси (52), а у хозяев льда шайбы забросили Мика Зибанеджад (58) и Крис Крайдер (59).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу, его одноклубник Павел Бучневич очков не набрал, а голкипер Александр Георгиев отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

"Рейнджерс" потерпел второе поражение в последних пяти играх и с 56 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, а "Баффало" в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе также 56 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ команда из Нью-Йорка в понедельник, 10 февраля, примет "Лос-Анджелес Кингз", а хоккеисты "Сэйбрз" днем ранее дома сыграют с командой "Анахайм Дакс".

Источник: Вести



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