«Рейнджерс» проиграл «Баффало», у Панарина передача, Георгиев отразил 25 бросков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду домашней арены "Мэдисон Сквер Гарден" проиграл команде "Баффало Сэйбрз" со счетом 2:3 (0:1, 0:1, 2:1).
У победителей встречи голами отметились Земгус Гиргенсон (11-я минута), Сэм Райнхарт (36) и Джимми Веси (52), а у хозяев льда шайбы забросили Мика Зибанеджад (58) и Крис Крайдер (59).
Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу, его одноклубник Павел Бучневич очков не набрал, а голкипер Александр Георгиев отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.
"Рейнджерс" потерпел второе поражение в последних пяти играх и с 56 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, а "Баффало" в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе также 56 очков.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ команда из Нью-Йорка в понедельник, 10 февраля, примет "Лос-Анджелес Кингз", а хоккеисты "Сэйбрз" днем ранее дома сыграют с командой "Анахайм Дакс".
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Brent за $90 и выход Венгрии из ЕС. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год / 3 декабря
- Эксперт назвал самые популярные покупки россиян в интернете к Новому году / 20 декабря
- Главный наркополицейский УВД ЗАО Москвы проходит свидетелем по «делу Голунова» / 29 января
- Ребрик обнародовала фото разных лет, на которых запечатлена в роли Снегурочки / 27 декабря
- Премьер Грузии извинился за туристический кризис на горных курортах / 9 января
- Джонсон назвал признание Ирана в причастности к крушению самолета МАУ важным первым шагом / 11 января
- «Единая Россия» поддержала канидидатуру Мишустина на пост премьер-министра / 16 января
- В мире: Соратника богатейшей в Африке россиянки настигла загадочная смерть / 25 января