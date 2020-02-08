Вспышка «очень заразного» норовируса произошла в одном из казино в США

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.

Руководитель минздрава Луизианы Лейси Кавано заявила, что вирус очень заразен, передает РИА «Новости».

«На данный момент не имеет значения, как это началось, поскольку теперь мы наблюдаем передачу вируса внутри общества», – отметила Кавано.

По данным телеканала, вспышка норовируса произошла в казино L’Auberge на прошлой неделе. Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию, которую иногда называют кишечным или желудочным гриппом.

Напомним, в начале января в Китае произошла вспышка коронавируса нового типа 2019-nCoV. По последним данным Госкомитета здравоохренения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 34 тыс. 546 человек, количество летальных исходов достигло 722 случаев, 2050 человек прошли лечение и выздоровели.

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