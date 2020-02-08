VOAэкспресс 7 февраля 2020 

После провала импичмента

Александр Виндман, подполковник Армии США, сотрудник Совета национальной безопасности США и эксперт по Украине, давший показания на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, был выведен с территории Белого дома.

Виндман дал показания на слушаниях в Палате представителей Конгресса США и заявил, что президент Трамп выдвигал неправомерные требования президенту Украины Владимиру Зеленскому. На этой неделе Сенат США большинством голосов признал президента Трампа невиновным.

Помимо Александра Виндмана президент Трамп уволил еще одного свидетеля в рамках процесса по импичменту: посла США в ЕС Гордона Сондленда.

По сообщениям СМИ, должности юриста в Совете по национальной безопасности лишился и брат-близнец Александра Виндмана, Евгений, несмотря на то, что показаний на слушаниях Палаты представителей по импичменту он не давал.

Президент Трамп заявил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси нарушила закон, разорвав экземпляр речи, с которой глава государства обратился к Конгрессу в минувший вторник. Президент в беседе с журналистами в пятницу сказал, что действия Пелоси, разорвавшей текст речи «О положении дел в стране» на глазах у многомиллионной аудитории, явился «актом неуважения к нашей стране, на самом деле, весьма незаконным».

Ранее конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц подал жалобу на действия Пелоси, обвинив спикера в нарушении федерального закона, который запрещает уничтожение государственных документов, которые «были поданы или сданы на хранение любому сотруднику любому из судов США».

Демократы в Нью-Гэмпшире

Семь политиков, пытающихся получить номинацию Демократической партии на президентских выборах, готовятся к вероятно наиболее ожесточенным дебатам в нынешнем политическом сезоне: они пройдут накануне праймериз в Нью-Гэмпшире.

Речь идет буквально о политическом «выживании», в результате которого на участие в выборах будут претендовать только сильнейшие кандидаты. Два кандидата, сенатор Берни Сандерс и экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, окажутся в центре внимания, так как именно они выиграли кокусы в Айове.

Перед началом дебатов опубликованы результаты опроса Университета Саффолк, который отслеживает ежедневные рейтинги кандидатов среди вероятных участников демократических праймериз в Нью-Гэмпшире. Рейтинг Сандерса – 24%, Буттиджича – 23% (за два дня вырос на 8 процентных пунктов), Элизабет Уоррен – 13%, Джо Байдена – 11%.

Конец легенды

«С огромной скорбью мои братья и я сообщаем, что Кирк Дуглас покинул нас сегодня в возрасте 103 лет. Для всего мира он был легендой, актером золотого века кинематографа, который дожил до самого преклонного возраста, гуманистом, приверженность которого справедливости и идеалам, в которые он верил, установили для всех нас планку, на которую нужно равняться». Олег Сулькин рассказывает о Кирке Дугласе.

Рубли и Рублевка

Кения Туркова расказывает о том, кому на Руси жить хорошо, – о жителях подмосковной Рублевки.

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