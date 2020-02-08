Нью-Гэмпшир: дебаты демократов

На дебатах демократов в Нью-Гэмпшире, кандидаты задались вопросом: способен ли Берни Сандерс, называющий себя "демократическим социалистом", привлечь достаточное число избирателей, чтобы победить на президентских выборах Дональда Трампа.
Эми Клобушар заявила: «Худший кошмар Дональда Трампа – кандидат, способный привлечь центристов. Я думаю, что нам следует делать ставку на того, кто способен привлекать людей, а не отталкивать их».
Экс-вице-президент США Джо Байден, который занял скромное четвертое место на кокусах в Айове, заявил, что Трамп готов к борьбе с Сандерсом: «Берни – не я – называет себя демократическим социалистом. Именно так президент будет называть любого, кто участвует выборах вместе с Берни».
В свою очередь, Сандерс призвал к политической революции, способной привлечь новых избирателей и отпарировал: «Способ победить Трампа – лучшая явка избирателей в истории этой строаны».
Он добавил, что делает ставку на рабочих, которые отказались от участия в политической жизни, потому что «они не верят, что кто-то чувствует их боль». Сандерс также призвал привлечь на выборы молодых избирателей.
Исторически, кандидаты, которые показали хорошие результаты в Айове, хорошо выступают и в Нью-Гэмпшире. Параймериз в Нью-Гэмпшире состоятся во вторник.
На дебатах не присутствует миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который не участвует в праймериз в Нью-Гэмпшире, делая ставку на другие штаты. Блумберг не принимает пожертвований на свою кампанию, в силу этого не отвечает одному из важных критериев отборра на дебаты.
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