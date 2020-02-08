ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки. Такие данные сообщили представители ЕДДС Верхнемамонского района.
Как уточняется, авария с участием фуры и микроавтобуса произошла недалеко от села Варваровка. В результате инцидента три человека погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы, сообщает ТАСС.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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