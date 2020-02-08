ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

08.02.2020, 5:06, Новости дня

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки. Такие данные сообщили представители ЕДДС Верхнемамонского района.

Как уточняется, авария с участием фуры и микроавтобуса произошла недалеко от села Варваровка. В результате инцидента три человека погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы, сообщает ТАСС.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика