ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки. Такие данные сообщили представители ЕДДС Верхнемамонского района.

Как уточняется, авария с участием фуры и микроавтобуса произошла недалеко от села Варваровка. В результате инцидента три человека погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы, сообщает ТАСС.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Источник: Вести

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