АвтоВАЗ приготовил спецпредложение для покупателей LADA XRAY в феврале 2020 года

Отечественная компания АвтоВАЗ в феврале 2020 года приготовила спецпредложение для покупателей двух моделей LADA – XRAY и Cross. Приняв участие в акции можно сэкономить 35-45 тысяч рублей и получить приятные бонусы от производителя.

Согласно условиям специального предложения, приобретая LADA XRAY и Cross покупатели получают комплект зимней 15- или 17-дюймовой резины, которая к тому же бесплатно устанавливается специалистами. Также по акции, действующей до конца февраля текущего года, владельцы новых транспортных средств в качестве подарка получают набор «зимних» аксессуаров для своего авто.

Помимо этого, в феврале новые LADA от АвтоВАЗ можно купить по наиболее выгодным условиям. Для этого можно принять участие в акции Trade-In, что позволит в среднем сэкономить около 40 000 рублей. Также с выгодой в 20-40 тысяч предлагается программа кредитования LADA Finance. Более детально об этих и других доступных предложения можно узнать у официальных дилеров компании.

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