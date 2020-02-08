Apple оштрафовали во Франции на 25 млн евро за намеренное программирование старения устройств

Главное управление по вопросам конкуренции и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) Франции оштрафовало корпорацию Apple на 25 млн евро. Производителя мобильных устройств признали виновным в том, что он преднамеренно ухудшал работу своих устройств за счет постоянных обновлений операционной системы, вынуждая потребителей регулярно покупать новые смартфоны и аккумуляторы к ним.
«Расследование DGCCRF по запросу парижской прокуратуры, начатое 5 января 2018 года, действительно показало, что владельцы смартфонов iPhone не были проинформированы о том, что обновления для их операционной системы замедляли работу устройства», – говорится в заявлении.
«Не имея возможности вернуться к прошлой версии системы, пользователи были вынуждены покупать новые аккумуляторы или даже новые телефоны», – уточняется в заключении.
Расследование было начато в 2017 году, когда владельцы iPhones 6, SE и 7 начали жаловаться на то, что обновление системы замедляет работу их устройств. Газета Parisien сообщает, что примерно 15 тыс. пользователей после этого присоединились к ассоциации «Долой запрограммированное устаревание» (HOP), которая и подала жалобу французским регуляторам.
По решению DGCCRF Apple должна будет не только заплатить штраф, но и разместить на своем сайте пресс-релиз, который предупреждает потребителей об этой проблеме. После начала расследования Apple в декабре 2017 года подтвердила, что замедляет работу старых моделей своих смартфонов – из-за того, что установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность. После этого компания также начала предлагать потребителям заменить батарею в старых устройствах по льготной цене.
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